الفايز يؤكد على تمكين سباقات الهجّن في الديسة

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، في مبنى السلطة، رئيس وأعضاء اتحاد الهجّن بمنطقة الديسة.



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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء مجلس المفوضين، بحث أوجه التعاون وسبل دعم وتطوير رياضة الهجّن التي تُعد إحدى الرياضات التراثية الأصيلة في الأردن والبلاد العربية.



وأكد الفايز خلال اللقاء على تمكين الرياضات بكافة أشكالها ومنها سباقات الهجّن التي تشكل رياضة عربية أصيلة والتي حظيت بمتابعة حثيثة من سلطة منطقة العقبة الخاصة لسنوات سابقة واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وولّي العهّد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، خصوصاً في مناطق جنوب المملكة، ما كان له الأثر الأكبر في تطوير المشاريع ذات التأثير الإيجابي على المجتمعات خارج حدود المدن ودعم سباقات الهجّن و ماراثون الخيول التي تُعد من الأهداف التنموية والاستثمارية وتخدم المناطق البعيدة عن المركز، ما يترك أثراً اقتصاديا من خلال الفعاليات التي تُجرى على أرضها.



وشدد الفايز على ضرورة الاستفادة من مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن في منطقة الديسة والذي يعد كصرح رياضي وثقافي مهما في المنطقة، لإحداث نقلة نوعية في هذه الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي، ما يسهم في الترويج لمحافظة العقبة سياحياً وجذب السائحين لزيارة منطقة المثلث الذهبي والتي تضم العقبة ووادي رّم والبتراء.



وعبر الفايز عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اتحاد الهجّن وبالمستوى المتقدم الذي شهدته تلك الرياضة من قبل المشاركين وأهالي المنطقة مما يؤهلهم للمنافسة في السباقات العربية، الأمرّ الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على موروث الآباء والأجداد من خلال هذه الرياضة العريقة .

