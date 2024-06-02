ايعاز من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة

الوكيل الاخباري - التقى وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة يرافقه رئيس بلدية غرب إربد جمال بطاينة اليوم الأحد، عددا من ابناء منطقتي هام وناطفة للاطلاع على على أبرز احتياجات المنطقتين .

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وأوعز الوزير خلال الجولة للجهات المختصة بضرورة تشكيل لجنة لإعادة إحياء وترميم مسجد ناطفة الأثري المهجور منذ عشرات السنوات، مؤكداً أنه سيتم الاطلاع ومناقشة مطالب وقضايا تتعلق بالمنطقة واحتياجات أبناء المنطقتين.