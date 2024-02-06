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الثلاثاء، 06-02-2024 04:58 م

ايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

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الوكيل الاخباري -  أغلقت كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها اليومية الميدانية على الأسواق، منشأة غذائية، ومخالفة وإيقاف منشأتين، وتنبيه منشأة رابعة، بسبب مخالفتها الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة .

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وبين محافظ الزرقاء حسن الجبور، أن كوادر اللجنة ضبطت 25 كيلوغراما من شاورما الدجاج الفاسدة، و3 كيلوغرامات من شاورما اللحمة الفاسدة، و 16 كيلوغراما من قطع الدجاج الفاسدة ، و10 كيلوغرام من مادة المايونيز الفاسدة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف هذه المواد الغذائية الفاسدة وفقاً للأصول المتبعة،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب تلك المنشآت المخالفة .

 

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