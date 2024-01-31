جامعة الزرقاء تكرم المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية

الوكيل الاخباري - كرمت جامعة الزرقاء، اليوم الأربعاء، المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية على مستوى محافظة الزرقاء بعنوان "مبادرة لمدرستي انتمي".

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وأشاد مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام ومدير مديرية الإتصال والتوعية البيئية الدكتور أحمد عبيدات، باحتضان جامعة الزرقاء دوما للأنشطة والبرامج التي تعنى بأهمية البيئة، و الحفاظ عليها وتدوير المخلفات للإستفادة منها، لافتاً إلى حرص الجامعة على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع كافة.