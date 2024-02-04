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الأحد، 04-02-2024 08:46 م

أمسية بالزرقاء بعنوان "مستمرون من أجل غزة"

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الوكيل الاخباري - أقام منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء وإئتلاف آباء الشتات -عودة، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، أمسية شعرية بعنوان: "مستمرون من أجل غزة"، بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي وجمع من الكتاب والشعراء والنقاد والمهتمين.

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وقرأ الشعراء المشاركون في الأمسية، قصائد وطنية ركزت على صمود الفلسطينيين الأسطوري في قطاع غزة أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحو 120 يوماً من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة حرب الاحتلال الوحشية، في ظل صمت غربي على المجازر اليومية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة.

 

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