الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

الأشغال تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

هل تسقط صلاة الجمعة بعذر الثلج؟

وزير صحة أسبق: "الأمور بدها مخافة الله واحترام عقول الناس"

ايطاليا تسجل 389 وفاة وأكثر من 155 ألف اصابة مؤكدة بكورونا

الحنيفات يرافق طوارئ وزارة الزراعة

الخميس، 27-01-2022 06:59 م

بالفيديو.. لحظة وقوع حادث مُروِّع في عمان بسبب الثلوج.. والأمن يُعلّق: حذرنا مراراً وتكراراً

Screenshot_19


الوكيل الاخباري - نشرت صفحة مديرية الأمن العام مقطعاً متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وقوع حادث مروري في إحدى مناطق العاصمة عمان، بسبب تراكم الثلوج والانزلاقات.

اضافة اعلان

 

وبين الفيديو لحظة اصطدام مركبة شحن صغيرة أثناء انزلاقها بإحدى المركبات الأخرى، فيما أكملت مركبة الشحن بعد اصطدامها طريقها بعد فقدان السيطرة عليها لتقع بحادث آخر وتصطدم أمام أحد المنازل، حيث حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة حقيقية نتيجة تدهور تلك المركبة.

 

وقالت الصفحة أن مديرية الأمن العام حذرت مراراً وتكراراً من قيادة المركبات والخروج من المنازل في هذه الأوقات، مبينة أن هناك ممارسات وضعت حياة الأبرياء في خطر، وأظهرت كماً كبيراً من عدم الالتزام بالإرشادات الهادفة لسلامة الجميع.

 

وقالت: نستبشر خيراً بأمطار وثلوج الخير، ونتعامل بحكمة حتى في ساعات فرحنا.. وأنتم ماذا تقولون ؟؟؟

 

ونوهت أخيراً إلى أن مقطع الفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_20

أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

wwww

الأشغال تنثر الملح على طرق يتوقع تشكل الانجماد عليها

120222513162482165308

المزار الشمالي يسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

1202225154519846815773

الضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة التبليغ الفوري عن إصابات العمل خلال الظروف الجوية السائدة

1202219205519314021185

187 مريضاً راجعوا مستشفى الجامعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

1202227154028327047848

الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

أخبار متعلقة
الباص السريع لوغو 4

الأشغال تعلن آخر تفاصيل مشروع الباص السريع

11202042019832670948

العتوم لـ"الوكيل الاخباري": 76 مخالفة وإغلاق لمحلات في اربد ولا مشاجرات بليلة رأس السنة

270068268_285353783635834_932015083725990556_n

الأمن العام يدعو لاختيار "صورة العام 2021" - رابط

270283370_1829930167200171_782581818347132723_n

"بني كنانة" حزين عقب وفاة الشاب وليد كناكري غرقاً..

FHxHeOqXwAIrKb9

المفلح يتوعد موظفين في تنمية شرق عمان

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة