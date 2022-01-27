بالفيديو.. لحظة وقوع حادث مُروِّع في عمان بسبب الثلوج.. والأمن يُعلّق: حذرنا مراراً وتكراراً

الوكيل الاخباري - نشرت صفحة مديرية الأمن العام مقطعاً متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وقوع حادث مروري في إحدى مناطق العاصمة عمان، بسبب تراكم الثلوج والانزلاقات.

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وبين الفيديو لحظة اصطدام مركبة شحن صغيرة أثناء انزلاقها بإحدى المركبات الأخرى، فيما أكملت مركبة الشحن بعد اصطدامها طريقها بعد فقدان السيطرة عليها لتقع بحادث آخر وتصطدم أمام أحد المنازل، حيث حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة حقيقية نتيجة تدهور تلك المركبة.

وقالت الصفحة أن مديرية الأمن العام حذرت مراراً وتكراراً من قيادة المركبات والخروج من المنازل في هذه الأوقات، مبينة أن هناك ممارسات وضعت حياة الأبرياء في خطر، وأظهرت كماً كبيراً من عدم الالتزام بالإرشادات الهادفة لسلامة الجميع.

وقالت: نستبشر خيراً بأمطار وثلوج الخير، ونتعامل بحكمة حتى في ساعات فرحنا.. وأنتم ماذا تقولون ؟؟؟

ونوهت أخيراً إلى أن مقطع الفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.