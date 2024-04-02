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الثلاثاء، 02-04-2024 02:39 م

بالفيديو- هكذا خاطب أفراد الأمن العام المشاركين بمظاهرة في الرابية عند بدء التجمع

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الوكيل الإخباري- خاطب أفراد الأمن العام المشاركين في مظاهرة عند بدء التجمع في منطقة الرابية الليلة الماضية معبرين عن تأييدهم ووقوفهم إلى جانبهم في مسيرتهم السلمية.

وأكد أحد أفراد الأمن العام خلال الخطاب أنهم يقفون إلى جانب المشاركين في ممارسة حقهم في التظاهر، شريطة أن يكون ذلك بشكل سلمي وفقًا لأحكام القانون. وأشادوا بوعي المواطن وحرصه على تحمل المسؤولية.

وطالبوا بإنهاء المسيرة في تمام الساعة الثانية عشر مع الحرص على حفظ حقوق سكان المنطقة.

وتاليا الفيديو :

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