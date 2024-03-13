الامن العام : القبض على 3 أشخاص احتالوا على العديد من المواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين.



وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح مالية مقابل القيام بمهمات يومية، ويُطلب منهم إنشاء عدد من المحافظ الإلكترونية وذلك لاستخدامها في عملية الاحتيال، ومن ثم القيام باستخدام تلك المحافظ لتحويل الأموال إلى منصّات لتداول العملات الرقمية خارج الأردن اضافة الى الطلب منهم ايداع مبالغ مالية والحصول على ارباح وفوائد ويتم تحويلها كذلك لخارج البلاد .

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