تحذير أمني من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

الوكيل الاخباري-
أهابت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة وذلك من خلال إتباع الإرشادات التالية .اضافة اعلان
1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير او الإنزلاقات نتيجة هطول الأمطار.
2- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار.
3- عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.
4 - الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة
5 -الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار .
6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.