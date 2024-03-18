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الإثنين، 18-03-2024 12:01 م

تحذير أمني من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

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الوكيل الاخباري- أهابت مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة اخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة وذلك من خلال إتباع الإرشادات التالية .اضافة اعلان


1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير او الإنزلاقات نتيجة هطول الأمطار.

2- الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار.

3- عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.

4 - الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة

5 -الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار .

6- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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