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الثلاثاء، 17-10-2023 06:18 ص

بايدن يزور الأردن غداً لمناقشة إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة

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الوكيل الاخباري - أعلن منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل والأردن غدا الأربعاء في ظل التصعيد في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال جون كيربي إن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل ليؤكد على مؤازرته لها ولمناقشة المسؤولين الإسرائيليين إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بحيث لا تستفيد منها حماس.

وأضاف أن بايدن سيتوجه الأربعاء من تل أبيب إلى عمّان للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وأوضح كيربي أن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية .

 




 

 


 

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