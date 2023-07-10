بتوجيهات ملكية... طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية

الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية وقائد سلاح الجو الملكي الأردني، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص، لإخلاء عائلة أردنية إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضهم لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان



وقالت رئيس فريق الطوارئ العقيد الطبيب إيمان خريسات: "إنه تم اخلاء 3 أفراد من عائله أردنية إلى مدينه الحسين الطبية، إثر تعرضهم لحادث سير في المملكة العربية السعودية، وسيتم تقييم حالتهم الصحية في الطوارئ، وعمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية اللازمة، وادخالهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية للمتابعة".



وعبر ذوو العائلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

