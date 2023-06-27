وفاة حاج أردني في السعودية

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، وفاة حاج اردني سبعيني دخل الى أراضي المملكة العربية السعودية بفيزا سياحية منذ خمسين يوما.



وأضاف الدقامسة في بيان، انه اجرى اتصالا هاتفيا مع نجله الأكبر ايمن المقيم في مدينة الرمثا واكد له ان والده توفي بجلطة قلبية حادة وانه ليس من ضمن بعثة الحج الاردنية.



وأشار الى ان الوزارة ومن خلال البعثة الطبية تقدم الرعاية الصحية اللازمة للحجاج الاردنيين في مناسك الحج كافة، مؤكدا ان الوزارة لن تتوانى في تقديم اي مساعدة ممكنة لاي حاج اردني.



وختم "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

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