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الأحد، 25-06-2023 05:31 م

تخريج الفوج الستين من كلية الأمير فيصل الفنية

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الوكيل الاخباري - احتفلت كلية الأمير فيصل الفنية اليوم الأحد، بتخريج الفوج الستين من تلاميذها، بحضور قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، واستعرض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.

وخاطب آمر الكلية العقيد المهندس مازن المعايطه الخريجين: "تحتفل كلية الأمير فيصل الفنية بتخريج كوكبة من أبناء الأردن الأوفياء، لنراكم اليوم تلتحقون بركب إخوانكم رفاق السلاح في ميادين الشرف والرجولة، وقد خطوتم الخطوة الأولى في سلم التميز والاحتراف، لتباشروا بالتطوير والبناء على ما اكتسبتموه من علم ومعرفة من زملائكم الفنيين والضباط والمهندسين في مختلف وحدات سلاح الجو الملكي".

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