وفاة حاج أردني واصابة 3 آخرين بحادث سير في حائل السعودية

الوكيل الإخباري - توفي حاج أردني وأصيب 3 آخرين، ظهر اليوم السبت، إثر حادث سير، وقع خلال رحلة عودتهم بمركبتهم الخاصة، في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية.

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وقال أقارب للمصابين إن الحجاج الأردنيين الأربعة، اثنان منهم أشقاء، واثنين اصدقاء، كان بمركبتهم عائدين من الحج، ووقع حادث السير في منطقة بين حائل وتبوك.



وبينوا لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم نقل المصابين والوفاة إلى المستشفى في حائل من خلال الجهات المعنية السعودية.



من جهتها قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها تتابع تفاصيل الحادث من خلال غرفة العمليات.



وبينت لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم تبليغ السفارة الأردنية في السعودية بالحادث، والعمل جارٍ على متابعة التفاصيل.



يذكر أن الحجاج الأردنيين أنهوا أمس الجمعة مناسكهم وبدؤوا بالعودة اولاً باول إلى المملكة.