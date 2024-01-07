بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان قرارات لصندوق الإئتمان العسكري

الوكيل الاخباري - قرر صندوق الإئتمان العسكري، ممثلاً بالهيئة الإدارية وبتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، توزيع الأرباح للنصف الثاني من العام 2023، بنسبة عائد سنوي 6 بالمئة للمودعين لديه في الحسابات الإستثمارية – الوديعة لأجل.

اضافة اعلان



وقال مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة، "إن الصندوق مؤسسة مصرفية تعنى بخدمة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تم البدء منذ عامين بتشجيع العاملين والمتقاعدين العسكريين على الإدخار والاستثمار للإستفادة من هذه الأرباح".



وأوضح أن ما يميز النسبة الموزعة للنصف الثاني 2023، أنه بغض النظر عن مبلغ الوديعة والتي يبلغ حدها الأدنى 1000 دينار، والمودعة لمدة 12 شهرا، سيحصل المودع على هذه النسبة التي تعتبر من أعلى النسب ومنافسة جداً في السوق المصرفي المحلي لشريحة الأفراد، وذلك لأن غاياتنا ليست ربحية وإنما الإرتقاء بحياة العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.



وبين أن قبل شهر رمضان المبارك سيتم الإعلان عن إضافة منتجين جديدين للصندوق سيكونان بمثابة ابتكار مصرفي إسلامي يخدم أفراد القوات المسلحة.