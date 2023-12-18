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الإثنين، 18-12-2023 07:42 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الباكستاني

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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