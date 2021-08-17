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بحث آخر تطورات مشروع حافلات التردد السريع

الثلاثاء، 17-08-2021 11:44 م

بحث آخر تطورات مشروع حافلات التردد السريع

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 الوكيل الاخباري - بحثت اللجنة التوجيهية لمشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء، خلال اجتماع في مبنى وزارة النقل، برئاسة وزير النقل المهندس وجية عزايزة رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، آخر التطورات والمستجدات بمشروع الباص سريع التردد.اضافة اعلان


وقال عزايزة، خلال الاجتماع، إن اللجنة تسعى لتطوير وتحديث منظومة النقل العام في الأردن، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مثمناً جهود اللجنة الرامية لتحقيق ذلك.

 




 

 


 

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