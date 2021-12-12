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الأحد، 12-12-2021 04:23 م

بحث آليات تطوير وتهيئة البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، آليات تطوير وتهيئة البيئة الاستثمارية في المجموعة.

وقالت المجموعة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن البحث تطرق لدعم مجالات الاستثمار التي يمكن للمجموعة الدخول فيها خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى العمل على وضع حلول هادفة لجذب المزيد من الاستثمارات في المناطق الحرة والمناطق التنموية وتمكين الاستثمارات القائمة فيها.

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