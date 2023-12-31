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الأحد، 31-12-2023 05:05 م

بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين جامعتي جدارا وبني سويف المصرية

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الوكيل الاخباري - بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان البشيتي مع نائب رئيس جامعة بني سويف المصرية للدارسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور طارق علي وعبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيف الدولي ونشر البحوث العلمية والتبادل الطلابي وتقديم مشاريع بحثية مشتركة.

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وشددت البشيتي على أن معيار التميز للجامعات في مجال التعليم الجامعي بات يعتمد إلى حد كبير على تطوير أدوات التعليم وإستخدام أفضل المعايير الحديثة في ظل ما يشهده العالم من تطور ملحوظ ومتسارع في المجال التكنولوجي والتعليمي.

 

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