الثلاثاء 23-05-2023
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الثلاثاء، 23-05-2023 05:28 م

بحث استعدادات المخيمات للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان مع رؤساء لجان خدمات المخيمات ومدراء مكاتب الدائرة استعدادات مخيمات المملكة الـ 13 للاحتفال بمناسبة عيد استقلال المملكة السابع والسبعين، وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وبين خرفان بحضور مدير خدمات المخيمات أسامة علقم، أن الهدف من هذا اللقاء هو إتاحة الفرصة لأبناء المخيمات بالاحتفال بهذه المناسبات السعيدة، مؤكدا ضرورة تنظيمها في المخيمات بما يليق بهذه المناسبات وإعداد كل ما يلزم لها.

وثمن خرفان جهود رؤساء اللجان ومدراء المكاتب المستمرة في خدمة أهالي المخيمات وتقديم الاحتياجات اللازمة لهم.

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