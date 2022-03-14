الإثنين 14-03-2022
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بحث التعاون المشترك بين التكنولوجيا ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

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الإثنين، 14-03-2022 06:52 م

بحث التعاون المشترك بين التكنولوجيا ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، مع مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة العميد الركن رعد دورا، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والأكاديمية والتدريبية والبحثية وخدمة المجتمع.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم، أكد الجانبان أهمية فتح آفاق التعاون بين المركز والجامعات على أوسع نطاق، وتوحيد الجهود والعمل المؤسسي وبناء القدرات الأكاديمية والمعرفية، وربط الخبرات العملية بالمعرفة الأكاديمية لبناء قاعدة من البحوث العلمية التطبيقية التي ترتبط بالعلوم النظرية.

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