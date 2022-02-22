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الثلاثاء، 22-02-2022 07:49 م

جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في نيجيريا

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم والسفير النيجيري في الأردن فاروق ميلامي يابو، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز وتعميق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية في نيجيريا.

وعرض السالم خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، مسيرة الجامعة والتطورات التي شهدتها منذ إنشائها خاصة التوسع في كلياتها ومراكزها العلمية والبحثية، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات بهدف زيادة التفاعل والتنسيق لما لذلك من دور كبير ينعكس إيجابًا على المستوى الأكاديمي.

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