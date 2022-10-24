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الإثنين، 24-10-2022 08:25 م

بحث التعاون بالمشاريع الريادية بين اليرموك ومجلس محافظة اربد

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني وأعضاء من المجلس خلال زيارتهم للجامعة، سبل التعاون في الأفكار والمشاريع الريادية ذات المنفعة للمحافظة.

وقال مساد، إن جامعة اليرموك تنطلق في استعدادها للتعاون والتشاركية مع مجلس المحافظة وغيره من المؤسسات الرسمية والمجتمعية، إيماناً منها بدورها ورسالتها التي أنشأت من اجلها، وهي خدمة المجتمع المحلي والإسهام في تنميته.

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