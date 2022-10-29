السبت 29-10-2022
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الفايز يلتقي شخصيات عشائرية ومجتمعية
كتلة الوفاق برئاسة أبو حسان تفوز بجميع مقاعد غرفة صناعة إربد
الأردن يعزي الفلبين بضحايا الفيضانات والانهيارات
صدور نتائج أولية لانتخابات غرفة صناعة الزرقاء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
Nashmi Care الذراع المتخصص لـ "نشمي ترافل" توقع اتفاقيتين للسياحة العلاجية في تركيا
"زين" تتصدر تصنيف فوربس لـ "أفضل أرباب العمل" وتأتي ضمن أفضل 10 شركات في أسواق الشرق الأوسط
كابيتال بنك يحقق أرباحاً بلغت 80 مليون دينار لنهاية الربع الثالث
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كورونا
كورونا
ابتكار طريقة "غير عادية" تساعد على اكتشاف فيروس SARS-CoV-2 في الهواء
دراسة: الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا تغيرت
أول لقاح في العالم مضاد لـ كورونا عن طريق الفم
السعودية تسجيل 294 اصابة جديدة بكورونا
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