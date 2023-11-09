بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومشروع رقمنة التراث الثقافي

الوكيل الإخباري -

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بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الخميس، مع وفد من مشروع "رقمنة التراث الثقافي، الذي يضم عددا من الجامعات الألمانية والعربية، تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.ويشارك في المشروع المدعوم من "برنامج تعزيز"، والممول من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، 11 جامعة من ألمانيا والعراق ولبنان والسودان، بالإضافة إلى الأردن، وتديره الجامعة التقنية العليا في براندنبورغ الألمانية.وأكد مساد خلال لقائه الوفد، حرص جامعة اليرموك على توطيد تعاونها العلمي والأكاديمي والبحثي مع المؤسسات والهيئات الدولية العلمية والبحثية، ما ينعكس إيجابا على المسيرة التعليمية في الجامعة، ويفتح آفاقا أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية للاطلاع على الخبرات والثقافات المتنوعة.