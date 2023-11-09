الخميس 09-11-2023
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر انتشار الأمراض في غزة

تحديث .. الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 6 شهداء

حكومة غزة تطالب بإدخال الوقود عاجلاً

ماكرون يدعو لهدنة انسانية في غزة

بن غفير: الانتقادات لعنف المستوطنين يجب أن تختفي

إصابة جراء استهداف الاحتلال سيارة إسعاف في جنين

أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

إسرائيل تعتقل رئيس حركة المتابعة العليا محمد بركة

35 مليار دولار خسائر الناتج المحلي الفلسطيني جراء الحصار على غزة منذ 17 عاماً

العاصمة عمّان تحصد المركزين الأول والثاني بجائزتين عربيتين في الدوحة

عاجل

تحديث .. الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 6 شهداء

الخميس، 09-11-2023 12:30 م

بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومشروع رقمنة التراث الثقافي

dwar


الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الخميس، مع وفد من مشروع "رقمنة التراث الثقافي، الذي يضم عددا من الجامعات الألمانية والعربية، تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.اضافة اعلان


ويشارك في المشروع المدعوم من "برنامج تعزيز"، والممول من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، 11 جامعة من ألمانيا والعراق ولبنان والسودان، بالإضافة إلى الأردن، وتديره الجامعة التقنية العليا في براندنبورغ الألمانية.

وأكد مساد خلال لقائه الوفد، حرص جامعة اليرموك على توطيد تعاونها العلمي والأكاديمي والبحثي مع المؤسسات والهيئات الدولية العلمية والبحثية، ما ينعكس إيجابا على المسيرة التعليمية في الجامعة، ويفتح آفاقا أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية للاطلاع على الخبرات والثقافات المتنوعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
398426821_643382277969010_1357232877214828772_n

التعامل مع 1264 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

F-epDvQXUAAgpjY

العاصمة عمّان تحصد المركزين الأول والثاني بجائزتين عربيتين في الدوحة

F-epiFzWgAAO-4c-1

الصفدي يبحث الأوضاع في غزة مع وزير الخارجية البريطاني

44

الصفدي يصل الرياض للمشاركة في اجتماع وزاري تحضيري للقمة العربية

552525

الأردن يرسل طائرة اغاثية رابعة إلى غزة تحمل 45 طناً من المواد الطبية - فيديو

1020231584552128356424

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين ولإجراء المقابلات الشخصية

أخبار متعلقة
2

مساع عراقية وأردنية رسمية لتسهيل مرور الصهاريج النفطية "العالقة" إلى الأردن

500568

انطلاق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب غدا

نههههههه

الملك من برلين: المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية ونحذر من توسع الحرب

1697462381225

بحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كندا

WhatsApp Image 2023-10-16 at 3.53.25 PM

مجموعة الراية الإعلامية تنظم يوما مفتوحا لجمع التبرعات لغزة الاثنين المقبل

62023522207308

الرواجبة: الأردن يملك مقومات لاستقطاب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات