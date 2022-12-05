بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وستان سلو البولندية

الوكيل الإخباري - بحثت جامعتا العلوم والتكنولوجيا وستان سلو البولندية، التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية، وتبادل زيارات الهيئة التدريسية والطلبة.

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وقالت نائب رئيس الجامعة الدكتورة سهاد الجندي خلال لقائها وفدا يمثل الجامعة البولندية، إن الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية الدولية.



وأضافت، ان الزيارة تعكس مخرجات التخطيط الاستراتيجي للجامعة المتمثل في التشبيك والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية.



من جانبه، أشاد الوفد الزائر بالمستوى العلمي والسمعة الطيبة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومراكزها المتقدمة في التصنيفات الأكاديمية الدولية.



وعلى هامش اللقاء، تجول الوفد الزائر على مراكز وكليات الجامعة المختلفة.