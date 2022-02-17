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الخميس، 17-02-2022 03:23 م

بحث التعاون بين مؤسسة التدريب المهني وقطاع السياحة والفندقة

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والفندقة محمد القاسم، وجمعية المطاعم السياحية، سبل تطوير التعاون والشراكة مع 20 منشأة سياحية وفندقية بالعاصمة عمان.

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وقال قطيشات خلال اللقاء إن المؤسسة حريصة على تنفيذ التوجيهات الملكية وتعزيز الشراكة مع القطاعات التنموية كافة، وتعزيز التواصل معهم، مشيرا إلى أهمية تصميم اتفاقيات تعاون مشتركة للتدريب المنتهي بالتشغيل، خاصة أن قطاع السياحة والفندقة من القطاعات الواعدة التي توفر الفرص النوعية للشباب الذكور والإناث في المحافظات كافة.


من جانبهم، ثمن ممثلو الفنادق والمطاعم السياحية وشركات الحلويات الذين حضروا اللقاء، اهتمام المؤسسة بالتواصل معهم، وسماع أفكارهم لتطوير منظومة التدريب المهني، وأهمية دراسة احتياجات سوق العمل والمهن المستحدثة بالقطاع.

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