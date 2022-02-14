التدريب المهني: اتفاقية لتدريب وتشغيل الشباب

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة التدريب المهني والشركة المثالية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون للتدريب المنتهي بالتشغيل.

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ووقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ومدير عام الشركة المثالية بشر الشريدة.



وقال قطيشات، إن المؤسسة حريصة على تطبيق التوجيهات الملكية السامية باستمرار وتحقيق شراكات نوعية تساهم في تطوير المنظومة التدريبية وتوفير الفرص النوعية للشباب في معاهدها التدريبية، مشيراً إلى أنه جرى توقيع 28 اتفاقية تعاون خلال العام 2021 مع مختلف القطاعات التنموية بالمملكة للمساهمة في محاربة البطالة وتوفير فرص التدريب المنتهية بالتشغيل للشباب.



وأكد أهمية الاتفاقية نظراً للفرص النوعية التي توفرها الشركة للشباب، خاصة أنه سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية بالشراكة بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة لتزويد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المهنية المؤهلة وفقاً لاحتياجات سوق العمل.



من جهته، ثمن الشريدة دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل القوى البشرية المدربة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مبينا أن الشركة المثالية ملتزمة ببنود الاتفاقية من حيث المساهمة في تطوير البرامج التدريبية واستقطاب الفئات المستهدفة وتشغيل نسبة من خريجي البرامج الذين سيتم تدريبهم وفقاً لهذه الاتفاقية.



وأكد التزام الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية وتوفير الفرص المستدامة للشباب.