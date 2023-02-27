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الإثنين، 27-02-2023 05:50 م

بحث التعاون بين مجلس محافظة جرش والوطنية للتدريب والتشغيل

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، ومدير إقليم الشمال للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل نضال الجراح، اليوم الاثنين، آليات التعاون للارتقاء بالبرامج التدريبية لإفادة أبناء المحافظة.

وأكد العتوم أهمية تطوير المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب والتشغيل نظرا لما تساهم به بالتخفيف من نسب البطالة وإمداد الشباب والشابات بالمهن والخبرات المختلفة، مبينا أن المجلس يسعى إلى إيجاد أي مسوّغ قانوني يتيح له تخصيص مبالغ مالية لغايات تطوير المشاغل المهنية الخاصة بالشركة، إضافة إلى إمكانية توفير مبنى نموذجي لخدمة أبناء المحافظة.

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