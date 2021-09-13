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الإثنين، 13-09-2021 11:41 ص

تفاصيل هامة في حادثة السطو على صيدلية في عمان

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ورد بلاغ مساء الأمس بدخول شخصين مجهولين إلى إحدى الصيدليات في منطقة ضاحية الرشيد في العاصمة وقاما بسلب مبلغ 800 دينار من داخلها تحت التهديد بواسطة أدوات حادة .

‏واضاف الناطق الإعلامي أنه فور ورود البلاغ تحركت كوادر البحث الجنائي للمكان وباشروا بجمع المعلومات من مسرح الجريمة ليتمكنوا وخلال فترة زمنية قياسية من تحديد هوية المشتبه بهما والمركبة التي كانا يستقلانها وتحديد مكان وجودهما، وجرى التحرك للمكان ومداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط المركبة التي كانت بحوزتهما .

‏وتابع الناطق الإعلامي انه ضُبط بحوزتهما جزء من المبلغ المالي المسلوب إضافة إلى مجموعة من الأدوات الحادة التي استخدماها في القضية،وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب قضية السلب وما زال التحقيق جارياً تمهيداً لإحالتهما للقضاء.

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