بحث الخطة الاستراتيجية لتطوير السياحة في السلط

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري مع مدير سياحة البلقاء محمود عربيات، اليوم السبت، سبل التعاون في الشأن السياحي لبناء منظومة سياحية متكاملة قائمة على العمل التشاركي للنهوض بالقطاع السياحي ودعم الشباب وتمكين المجتمع المحلي في مدينة السلط.



وتحدث عربيات عن الخطة الاستراتيجية لتطوير السياحة في السلط ومحافظة البلقاء للأعوام 2022- 2025 والتي انتهت مديرية السياحة مؤخرا من إعدادها مع الشركاء المعنيين بالنهوض بالقطاع السياحي ودعم الاقتصاد المحلي بما فيهم بلدية السلط الكبرى ومؤسسة اعمار السلط .

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