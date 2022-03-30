الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 05:40 م

حملة نظافة بعنوان لعيون مادبا بمنطقة جبل نيبو

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الوكيل الاخباري - نظم مكتب حماية البيئة في المحافظة، بالتعاون مع مديرية سياحة مادبا، حملة نظافة عامة بعنوان "لعيون مادبا " بمنطقة جبل نيبو ، ضمن فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

وتهدف الحملة للحفاظ على الطريق المؤدي إلى جبل نيبو وعلى بيئة المنطقة أمام زوارها، وتشجيع المجتمع المحلي والجهات المختلفة على اقامة مثل هذه الانشطة، لتعزيز التشاركية من اجل بيئة انظف ومناطق سياحية جذابة . 

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