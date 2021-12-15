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الأربعاء، 15-12-2021 09:23 م

بحث تعزيز التعاون بين الجامعتين الهاشمية وآل البيت

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 الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون لدى لقائه اليوم رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعتين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والادارية والاستفادة من خبرة الجامعة الهاشمية في بناء وتطوير الأنظمة الالكترونية.

وأكد الدكتور الزبون أن الجامعة الهاشمية ترحب بتعزيز التعاون بين الجامعات الوطنية وهي حريصة على بناء تشاركية عالية مع الجامعات والمؤسسات الوطنية كافة في القطاعين العام والخاص.

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