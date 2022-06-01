بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الألمانية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، ومدير التعليم المهني الموجه نحو سوق العمل والتعليم العالي والتدريب في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ولفجانج فريدبرج، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

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وأكد مسّاد خلال لقائه، اليوم، فريدبرج والدكتور راينر هيربيز من جامعة بون راين زيغ الألمانية، حرص الجامعة على توطيد تعاونها مع الوكالة الألمانية للتعاون من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع العلمية والبحثية التي تنعكس إيجابا على سير العملية التعليمية بشقيها النظري والعملي في مختلف التخصصات، لا سيما في التخصصات الهندسية التي تطرحها كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.



وأشار إلى أن كلية الحجاوي تعمل على تحديث خططها الدراسية وتطويرها بما يتناسب مع حاجات سوق العمل الداخلي والخارجي، بحيث تركز على الجانب التطبيقي بشكل أكبر في مختلف التخصصات الهندسية بهدف تخريج طلبة يتمتعون بالمهارات والكفاءات اللازمة لإثبات جدارتهم وقدراتهم في سوق العمل.



وأشاد مسّاد، بالمستوى العلمي المتميز لمشروع (YU-RL) الذي تنفذه كلية الحجاوي، بالشراكة مع جامعة "بون راين زيغ" الألمانية، والذي يهدف إلى تصميم وتطوير أساليب وأدوات تدريس المختبرات العملية عن بُعد.



واستعرض فريدبرج، من جهته، الخدمات التي يقدمها مكتب الوكالة الألمانية في الأردن في حقول رئيسة، هي: التعليم، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز العمالة، والمياه والبيئة، من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات البحثية.



وأكد حرص الوكالة على تعزيز تعاونها مع اليرموك التي طالما أثبت باحثوها جدارتهم وقدرتهم على تنفيذ المشاريع والبحوث العلمية المتميزة في مختلف المجالات.