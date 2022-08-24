بحث تعزيز التعاون بين مركز البحوث والمهندسين الزراعيين

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد ونقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الزراعية لاسيما تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وبناء قدراتهم.



وأبدى حداد، استعداد المركز لتقديم الدعم الفني والتقني للمهندسين الزراعيين من خلال التدريب والتأهيل في العديد من البرامج الزراعية بشقيها النباتية والحيوانية، إضافة إلى تقديم خدمات مخبرية وأفكار إبداعية من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية ونقل التكنولوجيا الحديثة ،علاوة على تنفيذ المشاريع التجارب البحثية المشتركة.

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