البحوث الزراعية يدعو المشاريع الزراعية الناشئة للانضمام لحاضنة الابتكار

الوكيل الاخباري - دعا مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد المبتكرين والرياديين، وأصحاب المشاريع الزراعية الناشئة إلى التقدم لعضوية حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية.



وأضاف حداد في بيان للمركز اليوم الاثنين، أن الخدمات التي تقدمها الحاضنة خلال فترة الحضانة تشتمل على الخدمات المخبرية، الفنية ،الإدارية ،واللوجستية ،علاوة على الاستفادة من البنية التحتية في المختبرات والمحطات البحثية المنتشرة على إمتداد أرض الوطن،و استوديو مرئي ومسموع وقاعات تدريب لتطوير مشاريع المحتضن وتمكينها بحيث يتحولوا من باحثي عن فرص عمل إلى صانعي عمل لأنفسهم ولغيرهم.

اضافة اعلان