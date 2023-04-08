السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

زلزال جديد يضرب تركيا

التربية: بدء امتحانات التوجيهي في 4 تموز المقبل

الكرك: سيدات يترقبن البازارات السنوية الشعبية لبيع منتجاتهن

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الافتاء توضح حكم النداء "صلاة التراويح أثابكم الله" والذكر بين الركعات

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل

الإفتاء توضح سبب تسمية "صلاة التراويح" بهذا الإسم

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

توقف استيراد النفط من العراق منذ بداية نيسان

ارتفاع أسعار أصناف من الخضار في السوق المركزي

السبت، 08-04-2023 09:27 ص

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وبنما

121258918_105811887969597_3826980026369688747_n-1200x1179


الوكيل الإخباري- بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، خلال لقائه سفير جمهورية بَنَمَا لدى المملكة خوسيه أوليسيس ليسكوره، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودور غرف التجارة بهذا الخصوص.

اضافة اعلان


وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر تجارة الأردن آليات التعاون في العديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية وضع خطة لتطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة بين البلدين.


كما تم البحث بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما المأكولات البحرية ومنتجات البحر الميت والأدوية والبوتاس والفوسفات.


وتم خلال اللقاء تأكيد ضرورة عقد منتدى أعمال مشترك، وإعداد دراسة عن الصادرات والمستوردات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية لدى الطرفين، إضافة إلى إنشاء مجلس أعمال اردني – بنمي مشترك.


وحضر اللقاء النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة القطيطات، وعضوا مجلس الإدارة خالد كريشان وجواد البطوش، وممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في الغرفة الدكتور تيسير يونس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
493756_1_1679903360

التربية: بدء امتحانات التوجيهي في 4 تموز المقبل

d85907a8b9a219a2c036eb6ab639e808

الكرك: سيدات يترقبن البازارات السنوية الشعبية لبيع منتجاتهن

WhatsApp Image 2023-04-08 at 01.14.12

هل يقبل صيام المرء بلا صلاة ؟ .. الافتاء تجيب

1855052_0

الافتاء توضح حكم النداء "صلاة التراويح أثابكم الله" والذكر بين الركعات

كم-اقل-عدد-ركعات-صلاة-التراويح-1

الإفتاء توضح سبب تسمية "صلاة التراويح" بهذا الإسم

a07b7b51-ee9e-4bdb-87cd-f267c9f03eba

بتوجيهات ملكية.. وصول طائرة اخلاء لأردني تعرض لحادث في السعودية

أخبار متعلقة
32022171026584268190

وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف ملفات وأوراق قضائية

و

الحاج توفيق يعلق بشأن تأجيل أقساط القروض

عرباية

تجارة الأردن: عروض على نحو 60% من المواد الأساسية قبيل رمضان