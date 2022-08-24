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الأربعاء، 24-08-2022 05:37 م

بحث سبل إقامة مشروع تنموي لتصنيع الباروكة في السلط

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، ومدير عام جمعية حرير للتنمية المجتمعية، نهاد الدباس، سبل إقامة مشروع تنموي لتصنيع الباروكة من الشعر الطبيعي لاستخداماتها لمرضى السرطان بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وأكد المهندس الحياري اهتمامه الكبير بإقامة مشروع مشغل ومركز حرير الأمل الابتكاري والتنموي، موجها فريق العمل في البلدية إلى اختيار موقع استراتيجي وتذليل جميع الصعوبات للفت أنظار المجتمع ليكون فعالا بشكل أفضل في خدمة المرضى وغير المرضى.

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