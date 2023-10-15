بحث ضمان جودة وسلامة الغذاء في المفرق

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الأحد، آليات العمل المشترك في الرقابة على جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.



وأشاد مهيدات خلال زيارته مقر المحافظة بجهود كوادر وزارتي الإدارة المحلية والصحة في محافظة المفرق، ومساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي، معبرا عن تقديره للتشاركية والعمل بروح الفريق لتحقيق المصلحة الوطنية والأمن الغذائي.

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