دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

الوكيل الاخباري - أكد مهتمون بالشأن السياحي والبيئي بمحافظة عجلون أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة .



وبينوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو أبناء المجتمع وابتكار حلول جديدة تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية، مشيرين إلى أن اليوم العالمي للسياحة فرصة لدعوة كافة الجهات المعنية للعمل من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي تنعكس إيجاباً على التنمية.

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