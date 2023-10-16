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الإثنين، 16-10-2023 04:36 م

بحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كندا

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، والسفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، التعاون لزيادة فرص الاستثمارات الكندية في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب بيان للجمعية، اليوم الاثنين؛ أعرب الطباع عن تطلع الجمعية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كندا، لافتاً إلى ضرورة التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، في إطار العلاقات المشتركة التاريخية على مختلف المستويات، كدليل على عمق العلاقات الثنائية والحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 




 

 


 

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