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الأحد، 08-10-2023 03:30 م

وزير المياه يلتقي السفير الأسترالي

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الوكيل الإخباري - بحث وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال لقائه اليوم الأحد، السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، بحضور نائب رئيس البعثة الأسترالية جول ماكريغور، سبل التعاون المشترك خاصة في مشاريع استراتيجية تخدم قطاع المياه في الأردن.

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واستعرض أبو السعود تحديات يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبيناً أن الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.


وتطرق إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه، وخفض فاقد المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر جديد للأغراض الاقتصادية ولغايات الزراعة لتوفير نفس كميات المياه العذبة لغايات الشرب، وخطط الأردن في إدخال مصادر الطاقة البديلة لتشغيل مرافق المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة، إضافة إلى مشاريع تمثل حلًا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة كالناقل الوطني.


وأشاد أبو السعود باهتمام الجانب الأسترالي الدائم في بناء تعاون فاعل وناجح مع الأردن في مجالات المياه والصرف الصحي، متطلعا إلى زيادة الدعم الأسترالي لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في القطاع، والمشاريع المائية الاستراتيجية.


من جهته، ثمن السفير الأسترالي إجراءات وزارة المياه وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكداً أن الأردن من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.


وأكد أن استراليا مهتمة بدعم قطاع المياه في الأردن لتمكينه من تجاوز الظروف الحرجة خاصة في ظل التغيرات المناخية، مبديًا اهتمام الجانب الأسترالي بتقديم جميع أشكال الدعم لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.

 




 

 


 

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