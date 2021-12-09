بحث مجالات التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسة ولي العهد

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان اليوم الخميس مع مؤسسة ولي العهد أوجه التعاون المشترك في مجالات دعم الريادة والمشاريع الريادية للطلبة والمجتمع المحلي.



وقال عوجان، إن هذا اللقاء الذي حضره مدير مركز ريادة الأعمال في الجامعة الدكتور وليد الرواضية ومدير مكتب ارتباط الجامعة الدكتور فارس المفلح والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو والفريق التقني والإداري في المؤسسة، يأتي للاطلاع على برامج المؤسسة ومشاريعها الهادفة وصولاً إلى دعم الريادة والإبداع من خلال تفعيل التعاون المشترك والزيارات المتبادلة لاستفادة طلبة الجامعة من الإمكانات المتوفرة لدى المؤسسة والمشاركة في المبادرات المختلفة التي تطرحها.

اضافة اعلان