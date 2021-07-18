بخيت: لجنة لتحسين منظومة البيئة الاستثمارية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت انه تم اعادة دراسة استراتيجية السلطة بتوجيهات ملكية ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله للتغلب على التحديات التي واجهت السلطة، مشيرا الى ان العقبة الاقتصادية ستبقى رؤية ملكية سامية بعد 20 عاما من انشائها، والاهتمام الخاص لجلالة الملك عبدالله الثاني بها لم ينقطع.

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وأضاف بخيت في حديث صحفي اليوم الاحد انه تم تشكيل لجان لمتابعة برامج السلطة بهدف تنفيذها ولبحث استراتيجية السلطة المقبلة، مشيرا الى انه تم ايضا تشكيل لجنة الاستثمار العليا برئاسة مفوض الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص مهمتها تحسين منظومة البيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة .

وأضاف، ان استراتيجية السلطة صممت لتكون مراقبة من كافة المعنيين سواء من الدولة او القطاع الخاص وسيكون لها مؤشرات أداء بكافة مفاصل الخطة، لافتا الى ان عدة مشاريع الآن تحت التنفيذ مثل بيت الشريف حسين وساحة الثورة العربية الكبرى وفرص استثمارية ستطرح للقطاع الخاص، وهناك خطة بين السلطة وشركة التراث تعمل من اجل منتج سياحي يربط بيت الشريف حسين مع قطار الثورة العربية الكبرى في وادي رم، ولاحقا مع بيت الملك المؤسس عبدالله الأول في مدينة معان.



وبين ان من المشاريع الحيوية التي تم تنفيذها في مدينة العقبة ميناء الصيادين الذي يشمل موقعا متكاملا لخدمة الصيادين، ومطاعم للمأكولات البحرية، مضيفا انه تم طرح وإحالة عطاء مشروع مبنى السينما وسيتم تشغيله، كما تم طرح عطاء تطوير مشروع شاطئ اليمنية الذي يشمل ملاعب شاطئية ومطاعم ومقاهي ومركزا رياضيا، كما سيتم البدء بمشروع الممشى البحري بين مرسى زايد وميناء الحاويات.



وقال، انه سيتم تنفيذ عدة مشاريع سياحية لتنويع المنتج السياحي في وادي رم بهدف خدمة السياحة في منطقة المثلث الذهبي، منوها الى ان العقبة تشهد اليوم اضافة منتجات سياحية لجذب مزيد من السياح حيث تم افتتاح المدينة المائية في سرايا العقبة كأحد مراكز الجذب السياحي، إضافة الى مدينة اخرى جار انشاؤها الآن في المنطقة الجنوبية. وحول تأثير جائحة كورونا قال بخيت، ان منطقة العقبة خسرت 12 بالمئة من الزوار عام 2020 مقارنة بعام 2019 ، لكنها كسبت سياحة اردنية محلية، وتضاعفت اعداد الشقق المباعة في مشروع سرايا العقبة، وسجلت رياضة الغوص الكثير من الزوار، مشيرا الى ان هناك اجراءات على ارض الواقع لدعم هذه الرياضة.



وأعلن بخيت ان أول سفينة ركاب سياحية سترسو في ميناء العقبة في الثالث والعشرين من تموز الجاري قادمة من مدينة جدة السعودية وسيكون هذا الخط اضافة نوعية للسياحة الاردنية وزيادة عدد السياح القادمين من المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولفت الى ان القطاع الخاص قادر على الاستثمار في النقل السياحي المنتظم وهذا جزء من الخطة الاستراتيجية لسلطة العقبة، مؤكدا ان النقل بين العقبة وطابا المصرية متواصل من خلال 3 مواقع من ضمنها شركة الجسر العربي التي طورت خطوطها البحرية لتصل الى مدن ومناطق سياحية اخرى في المنطقة العربية. وقال، ان العقبة كسرت حاجز 70 بالمئة من نسبة التطعيم في الاول من تموز الحالي بعد حزمة من التسهيلات التي ساعدت في التطعيم، ووضعت السلطة بالتعاون مع الحكومة تعليمات لتسهيل الفحص السريع والتطعيم المجاني للداخلين الى المنطقة الخاصة، مؤكدا أنه لم يتم إعادة أي زائر للمدينة.