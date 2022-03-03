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الخميس، 03-03-2022 10:32 ص

بدء أعمال الضبط والمعايرة والفحص لكبائن تلفريك عجلون

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الوكيل الإخباري - قالت المناطق التنموية الخميس، إنه جرى البدء بأعمال الضبط والمعايرة والفحص لكبائن تلفريك عجلون.

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وقالت مدير عام المناطق التنموية رئيس الفريق الهندسي لمشروع التلفريك أروى الحياري إنه تم الخميس البدء بأعمال الضبط والمعايرة والفحص لكبائن التلفريك ضمن أعمال المتعلقة بفحص وتشغيل منظومة التلفريك.


وبينت أنه سيشاهد المواطنين وزوار عجلون خلال الفترة القادمة اعتبارا من اليوم كبائن التلفريك (مغلفة بغطاء حماية وسلامة مؤقت) على حبل التلفريك متنقلة بين الأبراج والتي يبلغ عددها 40 كابينة أثناء خضوعها لعمليات الفحص والضبط والمعايرة من خلال استخدام حمولات وأوزان متعددة مخصصة لهذه الغاية ضمانا لكافة معايير السلامة العامة وتحقيقا لجميع متطلبات الأمان بدون السماح لأي شخص بدخول أو استخدام العربات وذلك بحسب الاجراءات الفنية المتبعة خلال هذه المرحلة لشركة دوبلمير النمساوية المصنعة للنظام.


وشارت الى أنه يجري العمل حاليا على فحص منظومة التلفريك والكبائن ضمن عدة سيناريوهات تشغيلية افتراضية للأحوال الجوية المختلفة ولأحمال تشغيلية متغيرة ومتعددة، وتستمر هذه المرحلة لعدة أشهر مرورا بمرحلة التشغيل التجريبي الأولي الى حين اكتمال جاهزية المشروع بالكامل صيف هذا العام. المملكة

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