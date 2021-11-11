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الخميس، 11-11-2021 07:28 ص

بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكافة المواطنين

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الوكيل الإخباري - أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، عن بدء إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 18 عاما ومضى على موعد جرعتهم الثانية 6 أشهر اعتباراً من الخميس.

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وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.


وأضاف الحجاوي ، أن السبب في إعطاء الجرعة الثالثة هو ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في المملكة.


ودعا إلى تلقي الجرعة الثالثة من نوع الجرعتين الأولى والثانية نفسه، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة.


وأشار إلى أن أي شخص يستطيع تلقي الجرعة الثالثة دون التسجيل على المنصة.


 




 

 


 

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