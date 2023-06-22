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الخميس، 22-06-2023 09:09 م

بدء الأسبوع الثاني من مهرجان صيف الأردن غدًا

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الوكيل الإخباري- تبدأ فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان صيف الأردن 2023 غدًا الجمعة، في محافظات مأدبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، إذ يتضمن المهرجان فعاليات منوعة مخصصة للعائلات والأطفال، ابتداءً من الساعة 6 مساءً.

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وكان المهرجان الذي يستمر حتى الخامس والعشرين من آب المقبل بدأ الأسبوع الماضي في محافظات العاصمة عمان، وإربد، وعجلون، وجرش، والمفرق، والزرقاء، والبلقاء، وسيستمر في ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات المملكة.


وتتضمن فعاليات الأسبوع الثاني من صيف الأردن فقرات ترفيهية خاصة بالأطفال كرسم على الوجوه ودي جي، إلى جانب فعاليات تتيح للمواطنين من مختلف الفئات العمرية وزوار المملكة الاستمتاع بها، كعروض فلكلورية وحفلات غنائية يقدمها الفنانون حمدي المناصير، ووسام وحسام اللوزي، ونايف الزايد، وهيثم إلياس، وبشار السرحان.


يشار أن مهرجان صيف الأردن يعقد في توقيت يتزامن مع بدء عطلة الصيف لطلبة المدارس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازاتهم الصيفية، و حلول عيد الأضحى المبارك.

 




 

 


 

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