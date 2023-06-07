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الأربعاء، 07-06-2023 03:27 م

انطلاق مهرجان جرش في 26 تموز القادم

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الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

أعلن المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، أن مهرجان جرش للثقافة والفنون سينطلق بدورته الـ 37 في السادس والعشرين من الشهر القادم .

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وقال سماوي لـ "الوكيل الإخباري" إن إدارة المهرجان ستعمل على عقد مؤتمر صحفي لإعلان فعاليات وتفاصيل المهرجان الأسبوع القادم.


وأضاف أن أبرز الفنانين العرب المشاركين في مهرجان جرش في دورته 37 هم :  نجوى كرم، وائل كفوري، جورج وسوف، هاني شاكر و خالد عبد الرحمن.


وبين أن جميع الفنانين الاردنيين سيشاركون في مهرجان جرش ومن ضمنهم عمر العبداللات وديانا كرزون.

وأشار إلى أن افتتاح المهرجان سيكون عن طريق اوبريت غنائي استعراضي.

 




 

 


 

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