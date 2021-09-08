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الأربعاء، 08-09-2021 04:49 م

بدء العمل بمحطة دايهان لطاقة الرياح لتوليد الكهرباء في الطفيلة

دهان


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "دايهان" لطاقة الرياح (DHWP)، عن استكمالها لمشروع "محطة دايهان" لطاقة الرياح من أجل توليد الكهرباء في محافظة الطفيلة، بكلفة استثمارية إجمالية بلغت 100 مليون دولار أميركي.

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وبحسب بيان صدر عن الشركة، اليوم الأربعاء، يهدف المشروع المشترك بين مجموعة "دي إل القابضة للطاقة" (DL Energy Group) وشركة كوريا الجنوبية للطاقة (كوسبو)، والذي بدأ العمل به منذ عام 2012 ، إلى المساهمة بفعالية في تعزيز أمن التزود بالطاقة لبلوغ الاكتفاء الذاتي من مصادرها المحلية مستقبلاً.


وجرى تطوير المشروع بالتعاون مع شركة "فيستاس الشرق الأوسط"، الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة "توربينات" الرياح المولدة للكهرباء بقدرة إجمالية للمشروع 75ر51 ميجاواط.


ويسهم المشروع في تلبية الاحتياج السنوي من الكهرباء لنحو 40 ألف منزل، من خلال ربط المشروع على شبكة نقل الكهرباء التي تتحمل مسؤوليتها شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، و بموجب اتفاقية معها تستمر لمدة 20 عاماً.


وكانت شركة "دايهان" قد بدأت عمليات التشغيل التجاري في الحادي والثلاثين من شهر تموز 2021، وفقاً لما خطط له بالرغم من التحديات التي واجهتها كإحدى تبعات جائحة كوفيد-19.

 

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