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الأربعاء، 23-02-2022 12:44 م

إدراج جامعتي جرش والزرقاء في الإطار الوطني للمؤهلات

هي


الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، إدراج جامعتي الزرقاء وجرش في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

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وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة ظافر الصرايرة الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الإرشاد النفسي، و دراسات في التنمية، والتغذية السريرية والحميات، والدبلوم العالي، والتربية، في جامعة فيلادلفيا.


المجلس، أقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات، بكالوريوس هندسة البرمجيات، وماجستير هندسة البرمجيات، في جامعة الإسراء، وبكالوريوس الهندسة المدنية في جامعة جرش، وبكالوريوس التحاليل الطبية في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس وماجستير المحاسبة في جامعة آل البيت، وبكالوريوس صناعة الأفلام الرقمية، في كلية لومينوس الجامعية التقنية.


 




 

 


 

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